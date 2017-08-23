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Адвокат: наказание Виктора Бута избыточно и скажется на его свободе слова

Происшествия
23 августа, 1:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По мнению Алексея Тарасова, решение американских властей указывает на то, что за россиянином установлен строгий надзор, вероятно, из-за его контактов с неугодными Вашингтону российскими СМИ

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НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Наказание Виктора Бута за нарушение режима содержания в американской тюрьме Мэрион (штат Иллинойс) избыточно и неизбежно повлияет на дальнейшее общение заключенного с российскими журналистами. Такое мнение ТАСС высказал адвокат россиянина Алексей Тарасов, комментируя решение американских тюремных властей на два месяца лишить Бута свиданий и права говорить по телефону со всеми, кроме российских дипломатов и адвокатов.

Тарасов обратил внимание на то, что в Мэрионе ему фактически не дали возможности узнать заранее о дисциплинарном слушании по делу Бута. "На самом деле мы держали ситуацию на контроле, как нам казалось. Я последние два дня каждое утро звонил в тюрьму Мэрион и пытался выяснить, будет ли дисциплинарное слушание. Но в любом случае надзирателей [отвечающих за разбирательство] не было", - рассказал Тарасов.

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© Мария Федорова/ТАСС

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По его словам, известие о наказании поступило к нему во вторник во второй половине дня, когда "Виктор после состоявшегося дисциплинарного слушания получил разрешение позвонить своей жене Алле в Санкт-Петербург". "Самое главное, чего можно было опасаться, удалось избежать. Это перевода в спецблок особо строго режима. Перевода в спецблок не было, и это самое главное", - заметил Тарасов.

По его оценке, "случившееся в значительной степени сказывается на свободе слова" Бута. "Когда в следующий раз он будет общаться с прессой или получит запрос на интервью, ему придется дважды подумать, соглашаться или нет. В этом плане мы считаем наказание избыточным, но меньшим, чем могло бы быть", - резюмировал адвокат.

Тарасов также выразил мнение, что сложившая ситуация указывает на то, что за россиянином установлен строгий надзор, который может объясняться его контактами с неугодными Вашингтону российскими СМИ. 

"Я думаю, что оба этих фактора могут учитываться", - отметил Тарасов отвечая на вопрос, есть ли основания считать, что администрации тюрьмы Мэрион рекомендовано особо пристально надзирать за россиянином и в этом проявляется определенная политическая подоплека.

"Важно помнить, что в данном случае это был телефонный звонок российского средства массовой информации, которое в США открыто недолюбливают. Более того, в докладе, который был опубликован по поводу российского вмешательства в американские выборы [всеобщие выборы 2016 года], этот телеканал [RT] упоминался. Это новостная структура, которую американские власти явно недолюбливают", - пояснил Тарасов.

"Конечно, за Виктором следят пристальнее, чем за остальными заключенными. Высока вероятность того, что все эти старания выявить нарушения [режима заключения] обусловлены пристальной слежкой. Это русский человек, это очень резонансное дело, антипатия американской стороны видна, поэтому здесь нельзя исключать чего-либо", - добавил адвокат Бута.

Упомянутый разговор по телефону с целью взять интервью был одобрен администрацией тюрьмы Мэрион и состоялся 5 мая. Как пояснял адвокат, сотрудница RT, связывавшаяся по телефону с Бутом, в ходе беседы передала трубку своему коллеге, не внесенному в список лиц, которым американские власти разрешили контактировать с заключенным россиянином. В Мэрионе это приравнивается к дисциплинарному нарушению.

Администрация Мэриона не в первый раз проводит такое разбирательство в отношении заключенного россиянина. В октябре 2015 года Бута поместили в полную изоляцию на 90 дней и добавили 40 дней к общему сроку лишения свободы якобы за изготовление алкогольных напитков в тюрьме.

 

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