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Мособлсуд подтвердил взыскание с Минфина 2 млн руб. за уголовное преследование Дадина

Происшествия
23 августа, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Таким образом решение суда вступило в законную силу, сообщил адвокат активиста

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Ильдар Дадин

Ильдар Дадин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мособлсуд признал законным решение суда первой инстанции о взыскании с Министерства финансов РФ более 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование активиста Ильдара Дадина. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат активиста Алексей Липцер.

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"Мособлсуд признал законным решение суда первой инстанции", - сказал защитник, добавив, что таким образом решение суда вступило в законную силу.

31 мая Железнодорожный суд Московской области взыскал с Минфина РФ 2,0002 млн рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследование. В жалобе активист просил отменить данное решение и удовлетворить заявленные в иске требования в полном объеме. В свою очередь Минфин просил уменьшить сумму компенсации.

Активист обратился в суд с иском о компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также содержанием под домашним арестом и под стражей. Дадин пояснил, что сумма в 5 млн рублей, заявленная в иске, определяется количеством дней с момента начала фактического лишения его свободы и до физического освобождения из колонии. По его словам, расчеты делались, исходя из правоприменительной практики решений европейских судов и национальных (российских) судов по подобным делам.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Он стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить его из колонии. Также суд признал за активистом право на реабилитацию.

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