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Премьер Грузии приветствовал позицию РФ, выразившей готовность помочь в ликвидации пожара

Происшествия
24 августа, 11:18 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 24, августа. /ТАСС

Георгий Квирикашвили отметил, что в последние дни Грузия также получили предложения о помощи от Великобритании, Израиля, ФРГ, США, Греции, Украины, Болгарии и Ирана

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ТБИЛИСИ, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили приветствует позицию РФ, выразившей готовность помочь в ликвидации крупного пожара в Боржомском ущелье. Об этом он заявил в четверг журналистам. Находящийся в зоне стихийного бедствия премьер выразил благодарность "Азербайджану, Армении, Турции и Беларуси за ту активную помощь, которую они оказывают Грузии в ликвидации крупного пожара в Боржомском ущелье".

Он отметил, что "Россия также выразила готовность оказать помощь". "В условиях, когда у нас очень сложные отношения с Россией, такое предложение об оказании помощи в ликвидации этого пожара заслуживает приветствия", - сказал премьер.

По словам Квирикашвили, "в последние дни Грузия получила также предложения о помощи в ликвидации пожара от Великобритании, Израиля, ФРГ, США, Греции, Украины, Болгарии и Ирана". Он сообщил, что в операции участвуют два грузинских вертолета, два турецких, один азербайджанский и один белорусский вертолеты, противопожарный самолет из Турции, 95 пожарных и 11 единиц противопожарной техники из Азербайджана, 70 пожарных и 13 единиц противопожарной техники из Армении. Премьер отметил, что со стороны Грузии в ликвидации пожара в четверг участвует 1500 сотрудников соответствующих ведомств.

Крупный пожар около села Даба Боржомского района начался в воскресенье в труднодоступном лесном массиве. Сначала он охватил территорию площадью 5 га, ко вторнику достиг 12 га. В среду утром власти заявили, что удалось существенно сократить ареал пожара.

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