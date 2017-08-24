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Шесть детей пострадали при падении оборудования на концерте в День независимости Украины

Происшествия
24 августа, 20:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, августа. /ТАСС

Инцидент произошел в городе Умань Черкасской области

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КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Падение сценического оборудования во время праздничного концерта в День независимости Украины в Умани Черкасской области привело к травмам шестерых детей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба полиции области.

"Во время праздничного концерта по случаю Дня независимости на центральной площади города Умань на детей, находившихся возле сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шесть детей в возрасте от 11 до 14 лет", - проинформировали в полиции, уточнив, что они доставлены в больницу.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье о нарушении требований законодательства об охране труда.

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