Шесть детей пострадали при падении оборудования на концерте в День независимости Украины

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Падение сценического оборудования во время праздничного концерта в День независимости Украины в Умани Черкасской области привело к травмам шестерых детей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба полиции области.

"Во время праздничного концерта по случаю Дня независимости на центральной площади города Умань на детей, находившихся возле сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шесть детей в возрасте от 11 до 14 лет", - проинформировали в полиции, уточнив, что они доставлены в больницу.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье о нарушении требований законодательства об охране труда.