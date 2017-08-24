Шесть детей пострадали при падении оборудования на концерте в День независимости Украины

Таски: "Спартак" попал в сильную группу в Лиге чемпионов, но надеется выйти в плей-оффСпорт 24 августа, 20:32
Андрей Федун: "Спартак" попал в тяжелую, но не убийственную группу в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 20:28
Бабаев: ЦСКА достались очень серьезные соперники в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 20:14
Органный концерт в башне "Империя". ВидеотрансляцияКультура 24 августа, 20:09
"Ювентус" и "Барселона" сыграют в группе D футбольной Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 20:09
Атомоход "50 лет Победы" вернулся из юбилейного рейса к Северному полюсуОбщество 24 августа, 20:08
Глушаков: российские клубы часто обжигались на слабых соперниках в разных турнирахСпорт 24 августа, 20:06
Олимпийская чемпионка Ищенко возглавила Министерство спорта Калининградской областиСпорт 24 августа, 20:04
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии УЕФАСпорт 24 августа, 20:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Падение сценического оборудования во время праздничного концерта в День независимости Украины в Умани Черкасской области привело к травмам шестерых детей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба полиции области.
"Во время праздничного концерта по случаю Дня независимости на центральной площади города Умань на детей, находившихся возле сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шесть детей в возрасте от 11 до 14 лет", - проинформировали в полиции, уточнив, что они доставлены в больницу.
По факту происшествия заведено уголовное дело по статье о нарушении требований законодательства об охране труда.