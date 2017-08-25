В одном из районов Приамурья ввели режим ЧС после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

ТАСС, 25 августа. Режим чрезвычайной ситуации введен в Бурейском районе Амурской области после повреждения левобережной опоры сегментного затвора на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В Бурейском районе состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором принято решение о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации", - сказали в пресс-службе.

Региональный главк МЧС России призвал жителей не поддаваться панике: "Технологический сбой на Нижне-Бурейской ГЭС, произошедший 24 августа, опасности затопления не представляет. Все органы власти и оперативные службы региона владеют информацией о происшествии".

В ГУ МЧС по Амурской области создан штаб, который контролирует обстановку, связанную с происшествием на ГЭС. В ночь на пятницу на ГЭС выехала оперативная группа, чтобы оценить масштаб и возможные последствия случившегося. "Жителям населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки, необходимо следовать только официальным рекомендациям властей, не реагировать на провокационные слухи, не участвовать в их распространении и не поддаваться панике", - подчеркнули в ведомстве.

Во всех населенных пунктах ниже по течению от Нижне-Бурейской ГЭС ведется мониторинг уровня воды в реке Бурее, созданы временные гидропосты. Главы поселений провели подворовый обход и оповещение населения. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.​