В Петербурге задержали экс-менеджера украинского банка "Финансы и Кредит"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Петербурге бывшего менеджера украинского банка "Финансы и Кредит" Олега Шапкина, объявленного на родине в международный розыск по делу о растрате.
"24 августа был задержан 53-летний гражданин одной [из] сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату. Мера пресечения - арест", - сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. При этом ведомство не раскрывает имя арестованного.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, в Петербурге был задержан гражданин Украины Шапкин. "Задержан Олег Шапкин 1964 года рождения, находящийся в международном розыске за Украиной в рамках уголовного дела по статье 191.5 УК Украины "Присвоение, растрата имущества", - пояснил собеседник агентства.
По данным из открытых источников, Шапкин занимал в банке "Финансы и Кредит" должность заместителя председателя правления. В 2015 году кредитную организацию, которая была одной из крупнейших на Украине, лишили лицензии, так она попала в категорию неплатежеспособных.