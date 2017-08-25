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В Петербурге задержали экс-менеджера украинского банка "Финансы и Кредит"

Происшествия
25 августа, 13:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, августа. /ТАСС

Олег Шапкин разыскивается на Украине за присвоение и растрату, сообщил источник ТАСС

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© Руслан Шамуков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Петербурге бывшего менеджера украинского банка "Финансы и Кредит" Олега Шапкина, объявленного на родине в международный розыск по делу о растрате.

"24 августа был задержан 53-летний гражданин одной [из] сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату. Мера пресечения - арест", - сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. При этом ведомство не раскрывает имя арестованного.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, в Петербурге был задержан гражданин Украины Шапкин. "Задержан Олег Шапкин 1964 года рождения, находящийся в международном розыске за Украиной в рамках уголовного дела по статье 191.5 УК Украины "Присвоение, растрата имущества", - пояснил собеседник агентства.

По данным из открытых источников, Шапкин занимал в банке "Финансы и Кредит" должность заместителя председателя правления. В 2015 году кредитную организацию, которая была одной из крупнейших на Украине, лишили лицензии, так она попала в категорию неплатежеспособных.

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