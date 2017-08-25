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Десятки тысяч жителей Техаса эвакуируют из-за надвигающегося урагана "Харви"

Происшествия
25 августа, 18:08 UTC+3 ТАСС

Власти штата обеспокоены тем, что некоторые жители отказываются покидать свои дома

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ТАСС, 25 августа. Десятки тысяч жителей южного побережья Мексиканского залива в американском штате Техас будут эвакуированы из своих домов из-за усиливающегося урагана "Харви". Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press (AP).

Власти семи находящихся в зоне риска округов приказали эвакуировать всех жителей низинных районов, четыре округа будут эвакуированы полностью. Руководство Техаса выражает обеспокоенность тем, что некоторые граждане отказываются покидать свои жилища. "Многие не воспринимают этот ураган должным образом, считая, что он не представляет для них опасности", - заявил губернатор штата Техас Грег Эбботт. "Пожалуйста, прислушайтесь к предупреждениям и эвакуируйтесь как можно скорее", - призвал граждан глава региона.

"Мы прогнозируем дальнейшее усиление урагана, пока он не достигнет береговой линии", - заявил представитель Национального центра по наблюдению за ураганами Дэннис Фелтген. На 12:00 мск (04:00 по местному времени) "Харви" находился в 290 км от ближайшего населенного пункта, города Корпус Кристи в Техасе (300 тысяч жителей), и направлялся на северо-восток со скоростью 4,16 м/с (15 км/ч). Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления достигает 45 м/с (162 км/ч).

24 августа Эбботт ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов штата. Ураган считают самым крупным стихийным бедствием за последние десять лет.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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