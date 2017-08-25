СМИ: в центре Брюсселя мужчина напал с ножом на солдат

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ТАСС, 25 августа. Вооруженный ножом мужчина напал в пятницу вечером на военнослужащих в центре Брюсселя. Злоумышленник был нейтрализован, сообщил в среду бельгийский телеканал RTBF.
По его данным, атака произошла на бульваре Эмиль Жакмен в самом центре столицы около 20:15 по местному времени (21:15 мск). Нападавший был сомалийцем в возрасте около 30 лет. При атаке он кричал "Аллах акбар!". Ему удалось легко ранить одного военнослужащего в лицо, другого - в руку.
По злоумышленнику был открыт огонь. Он получил тяжелые ранения, "угрожающие жизни", и был госпитализирован. По данным агентства Reuters, нападавший находится в критическом состоянии. Агентство со ссылкой на прокуратуру отмечает, что мужчина ранее не подозревался в связях с исламистами.