С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Две девушки выпали с балкона жилого дома в Новой Москве, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
"В субботу в Троицке две девушки выпали с балкона. В настоящее время два санитарных вертолета Московского авиационного центра эвакуируют пострадавших в больницы", - сказал сотрудник пресс-службы.
По словам очевидцев, падение произошло в результате несчастного случая: на балконе обвалились перила.