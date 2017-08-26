Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета на юго-западе Англии

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Tiger Moth неподалеку от аэродрома в графстве Дорсет на юго-западе Англии. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе полиции графства.

"К сожалению, два человека погибли при крушении: 67-летний пассажир и 64-летний пилот", - сказал старший инспектор полиции Дорсета Ричард Белл.

Падение Tiger Moth, выполнявшего в Королевских ВВС до 1952 года роль главного учебно-тренировочного самолета, произошло в субботу в 09:28 местного времени (11:28 мск). О случившемся был проинформирован Отдел по расследованию авиационных происшествий.