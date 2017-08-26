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Ураган "Харви" лишил электроэнергии более 300 тыс. потребителей в Техасе

Происшествия
26 августа, 19:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, августа. /ТАСС

Губернатор Грегг Эбботт объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Ураган "Харви" оставил без электроэнергии более 300 тыс. потребителей на побережье Мексиканского залива штата Техас. Об этом сообщил в субботу Совет электронадежности Техаса, который отвечает за работу электроэнергетической системы штата.

"Подача электроэнергии нарушена у более 300 тыс. потребителей в зоне нашей ответственности", - информировал совет в своем Twitter. Ранее сообщалось, что без света и тепла остались 155 тыс. потребителей только в городе Корпус-Кристи. За последние четыре часа этот показатель в целом по штату увеличился почти вдвое.

Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с примерно 60 м/c в пятницу до 33,5 м/с в субботу. Этот показатель при незначительном снижении переведет ураган в категорию тропического шторма. "Харви" движется на север вглубь Техаса со скоростью около 0,9 м/с.

Губернатор Техаса Грегг Эбботт объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. Всего в этой зоне проживают более 4,5 млн человек. Как минимум в двенадцати округах и городах объявлена обязательная эвакуация, в 19 она носит рекомендательный характер.

Данных о погибших в результате последствий стихийного бедствия пока не поступало. Согласно прямым репортажам американских телекомпаний, во многих населенных пунктах вдоль побережья Техаса повалены деревья, столбы электропередачи, дорожные знаки и светофоры. Власти города Рокпорт, оказавшегося прямо на пути урагана, рекомендовали жителям ручкой написать на предплечье номер карты социального страхования, имя и фамилию на тот случай, если они погибнут и спасателям придется идентифицировать их тела, сообщила телекомпания Си-эн-эн.

"Харви" - самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан. Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c, при скорости ветра 33 м/c и более шторм называют ураганом.

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