У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,6

ТАСС, 27 августа. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в воскресенье рядом с Папуа - Новой Гвинеей в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр толчков находился в 115 км к северо-востоку от города Лоренгау, где проживают более 6 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.