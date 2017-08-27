У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,6

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ТАСС, 27 августа. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в воскресенье рядом с Папуа - Новой Гвинеей в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр толчков находился в 115 км к северо-востоку от города Лоренгау, где проживают более 6 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.