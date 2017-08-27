В Азербайджане на оружейном складе произошел пожар

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БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Пожар, сопровождавшийся взрывом, произошел на оружейном складе в одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба военного ведомства.
"Сегодня на оружейном складе в Н-ской воинской части министерства обороны произошел пожар. В результате на территории прогремел взрыв", - говорится в сообщении. Согласно данным ведомства, "по состоянию на текущий момент погибших и пострадавших нет".
Причины случившегося выясняются.