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В Азербайджане на оружейном складе произошел пожар

Происшествия
27 августа, 10:29 UTC+3 БАКУ БАКУ 27, августа. /ТАСС

В результате происшествия никто не пострадал

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БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Пожар, сопровождавшийся взрывом, произошел на оружейном складе в одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба военного ведомства.

"Сегодня на оружейном складе в Н-ской воинской части министерства обороны произошел пожар. В результате на территории прогремел взрыв", - говорится в сообщении. Согласно данным ведомства, "по состоянию на текущий момент погибших и пострадавших нет".

Причины случившегося выясняются.

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