В Азербайджане на оружейном складе произошел пожар

БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Пожар, сопровождавшийся взрывом, произошел на оружейном складе в одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба военного ведомства.

"Сегодня на оружейном складе в Н-ской воинской части министерства обороны произошел пожар. В результате на территории прогремел взрыв", - говорится в сообщении. Согласно данным ведомства, "по состоянию на текущий момент погибших и пострадавших нет".

Причины случившегося выясняются.