CNN: сухогруз под флагом Монголии разломился пополам недалеко от Босфора

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АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Сухогруз "Леонардо" потерпел кораблекрушение недалеко от пролива Босфор. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk.
По его данным, 114-метровое судно, шедшее под флагом Монголии, в ночь с субботы на воскресенье разломилось пополам возле стамбульского района Сарыйер. На его борту находились 11 человек.
Кормовая часть с экипажем была доставлена до ближайшего побережья буксиром. Ведутся работы по извлечению из воды второй части сухогруза, которая дрейфует в Черном море.