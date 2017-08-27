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CNN: сухогруз под флагом Монголии разломился пополам недалеко от Босфора

Происшествия
27 августа, 18:38 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 27, августа. /ТАСС

На борту судна находились 11 человек, их уже доставили на берег

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АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Сухогруз "Леонардо" потерпел кораблекрушение недалеко от пролива Босфор. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk.

По его данным, 114-метровое судно, шедшее под флагом Монголии, в ночь с субботы на воскресенье разломилось пополам возле стамбульского района Сарыйер. На его борту находились 11 человек.

Кормовая часть с экипажем была доставлена до ближайшего побережья буксиром. Ведутся работы по извлечению из воды второй части сухогруза, которая дрейфует в Черном море.

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