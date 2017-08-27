WSJ: компании остановили три нефтеперерабатывающих завода в Техасе

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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американская компания ExxonMobil, британская Royal Dutch Shell и бразильская Petrleo Brasileiro остановили три крупных нефтеперерабатывающих предприятия в штате Техас из-за последствий шторма "Харви". Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
Все три предприятия расположены в окрестностях города Хьюстон. Мощность завода ExxonMobil составляет до 560 тыс. баррелей в день (1 баррель - 0,119 кубометра), Royal Dutch Shell - до 325 тыс. баррелей в день, Petrleo Brasileiro - до 110 тыс.
По сведениям издания, в округе города Корпус-Кристи в Техасе также остановлены нефтеперерабатывающие предприятия суммарной мощностью более 2 млн баррелей в день. Однако исключением стала компания Valero Energy, которая остановила два своих предприятия в этом штате, но позднее заявила о намерении скоро возобновить их работу. Это обусловлено тем, что шторм "Харви" нанес минимальный урон этим заводам.
Американские СМИ называют наводнение в Хьюстоне катастрофой. В минувшую субботу в этом четвертом по величине городе США выпало 508 мм осадков, а в ближайшие дни этот показатель может возрасти вдвое, прогнозирует Национальная метеорологическая служба США. От жителей Хьюстона и его пригородов на телефон службы спасения 911 поступило свыше 2 тыс. звонков. Спасательные службы пришли на помощь более 1,2 тыс. человек.
В городе закрыта часть больниц, аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы. В округах Форт-Бенд, Хэррис, Бразория и Галвестон "затопление носит катастрофический характер, условия потенциально опасны для жизни", предупредил Национальный центр наблюдения за ураганами.