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СК возбудил дело о нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре

Происшествия
28 августа, 18:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, августа. /ТАСС

Ведется поиск злоумышленника

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КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских на посту ДПС в Краснодаре, сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения в отношении одного из них насилия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 и 318 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Применение насилия в отношении представителя власти" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в понедельник днем сотрудники полиции остановили на стационарном пункте полиции города Краснодара автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находился водитель и два пассажира.

"В ходе проверки документов 21-летний водитель нанес удар по лицу одному из полицейских, после чего открыл стрельбу (предположительно, из травматического пистолета) по находившимся рядом сотрудникам, ранив одного из них. В результате стажеру полицейского были причинены ранения в области шеи и головы", - добавили в ведомстве.

В управлении уточнили, что один из пассажиров покинул машину и скрылся, второй также предпринял попытку к бегству, но был задержан. Стрелявший скрылся на автомобиле, в ходе погони мужчина продолжал стрелять. "На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова краевого центра он совершил ДТП, врезавшись во впереди стоящие на светофоре автомобили, и покинул машину", - отметили в пресс-службе.

Ведется поиск злоумышленника. В региональном управлении Росгвардии ТАСС сообщили, что к поискам привлечены также ОМОН и СОБР Росгвардии по Краснодарскому краю.

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