По факту поджога лесных насаждений в Волгограде возбуждено уголовное дело

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ВОЛГОГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту поджога лесных насаждений в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, подозреваемые - двое подростков - подожгли девять участков лесополосы ради забавы.
Ранее, в понедельник, сообщалось, что возгорание сухой травы в Дзержинском районе произошло 25 августа. Пожар возник на расстоянии 400 м от жилого дома. Предполагаемых поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района, в возрасте 17 и 15 лет.
"В результате пожара огнем было уничтожено боле 500 м лесных и иных насаждений. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений путем поджога"). Подозреваемые в совершении преступления задержаны", - говорится в сообщении следственного управления.
По данным следствия, подростки ради забавы подожгли девять участков лесополосы, расположенной по улице Землячки Дзержинского района Волгограда. Однако возгорание было вовремя замечено, не успев распространиться, и потушено благодаря совместным усилиям представителей спецслужб и местных жителей.
Сейчас в отношении задержанных проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа. Тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас все очаги природных пожаров в Волгоградской области ликвидированы.