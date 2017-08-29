В ООН прогнозируют, что шторм "Харви" не утихнет еще несколько дней

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ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Шторм "Харви", охвативший обширные территории в США, не утихнет еще несколько дней. С таким прогнозом выступила во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.
"С точки зрения ВМО, это кошмарный сценарий. Он разворачивается несколько дней и продолжится еще несколько дней", - заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис. - Затронута огромная территория, примерно равная по площади Испании".
В ВМО ситуацию с "Харви" расценивают как "уникальную", поскольку "в последние пару дней он находится примерно на одном месте, что является весьма необычным". "Однако мы не можем сказать, что это результат изменения климата", - пояснила официальный представитель.
В ВМО ожидают, что обильные дожди "усугубят ситуацию как в юго-восточной части Техаса, так и некоторых районах Луизианы". Нюллис напомнила, что метеослужба США расценивает сложившуюся ситуацию как "беспрецедентную". По прогнозам, зона шторма переместится в штат Теннеси. "Скорость ветра уменьшится, но потенциал дождей сохраняется и он по-прежнему серьезный", - сказала официальный представитель.