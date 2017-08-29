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В Подмосковье задержан водитель, сбивший двух женщин

Происшествия
29 августа, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

ДТП произошло 27 августа, одна из пострадавших погибла на месте

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя, сбившего двух женщин в подмосковном Подольске. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе проведения мероприятий сотрудниками полиции нарушитель был установлен и задержан, им оказался 30-летний житель Липецка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщила она.

27 августа на улице Циолковского в Подольске водитель автомобиля "Ford" сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте ДТП. После произошедшего водитель скрылся с места происшествия. По факту ДТП возбуждены уголовные дела по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"), наказание по которым предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет.

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