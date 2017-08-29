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Верховный суд смягчил наказание осужденному за соучастие в теракте на Дубровке

Происшествия
29 августа, 16:15 дата обновления: 29 августа, 16:22 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Срок заключения Хасана Закаева был сокращен на три месяца

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Хасан Закаев

Хасан Закаев

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 29 августа. Верховный суд России смягчил до 18 лет 9 месяцев колонии приговор Хасану Закаеву, ранее осужденному за соучастие в теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

"Приговор Московского окружного военного суда изменить в части назначения наказания", - говорится в постановлении судебной коллегии Верховного суда на жалобы осужденного и потерпевших.

Верховный суд смягчил наказание Закаеву за счет переквалификации ряда обвинений. Так, два преступных эпизода по статье об организации преступного сообщества слили в один и также объединили в один состав два эпизода по обвинению в хранении и перевозке оружия. Суд также переквалифицировал обвинение в пособничестве терроризму на содействие терроризму.

В таком виде приговор вступил в законную силу.

Позиции сторон

В ходе рассмотрения жалобы прокурор попросил признать приговор законным и оставить его без изменения. "Прошу признать приговор законным и обоснованным", - сказал прокурор.

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В свою очередь Закаев, принявший участие в процессе посредством видеоконференции, заявил, что приговор в отношении него основан на противоречивых показаниях и не выдерживает критики. "Я признаю, что перегнал в Москву автомобиль со взрывчаткой, но я не знал, что именно перевожу, знал только, что нечто запрещенное, а если бы знал, отказался это делать", - заявил Закаев.

Представитель потерпевших Карина Москаленко после оглашения судебного акта заявила о намерении обжаловать его в Европейском суде по правам человека. "Приговор не учел интересы потерпевших, не компенсировал понесенный ими ущерб", - сказала Москаленко.

Приговор

21 марта Московский окружной военный суд приговорил Закаева к 19 годам лишения свободы. Они признан виновным в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Приговором суда оказались недовольны как подсудимый, так и потерпевшие, которые и обратились в Верховный суд с апелляционными жалобами. Закаев просит отменить приговор и оправдать его в той части обвинения, в которой он не признает себя виновным.

В свою очередь потерпевшие обжаловали решение суда в части присужденной им компенсации, а также настаивают на привлечении к ответственности всех лиц, которые, по их мнению, виновны в гибели людей.

Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание театрального центра в Москве, захватив в заложники 914 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Ранним утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации была освобождена. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

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