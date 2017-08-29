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В Подмосковье загорелся мусорный полигон "Аннино"

Происшествия
29 августа, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Тушение свалки будет вестись круглосуточно

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мусорный полигон "Аннино" в Рузском городском округе Московской области, закрытый на прием отходов в 2016 году, загорелся.

Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Максим Тарханов.

"В Рузском городском округе произошло возгорание закрытого в прошлом году и находящегося в стадии активной подготовки к рекультивации полигона твердых коммунальных отходов "Аннино", - сказал он.

Власти округа создали штаб по тушению свалки. Пожарные будут тушить полигон в круглосуточном режиме, отметил глава округа. "Для тушения будем использовать грунт, имеющийся в наличии. При необходимости будет введен режим ЧС", - добавил Тарханов.

Полигон "Аннино" с 1975 года принимал отходы со всего Рузского округа и частично с территорий городского округа Звенигород и Истринского района, сообщает администрация муниципалитета. Сейчас на свалке ведутся предрекультивационные работы.

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