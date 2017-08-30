Во Франкфурте-на-Майне эвакуируют 70 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Примерно 70 тыс. жителей Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) будут вынуждены в воскресенье временно покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в среду в полиции этого города.

Бомба весом 1,8 т была найдена при строительных работах в районе Вестенд. Предположительно, она была сброшена на город во время войны британской авиацией.

В течение воскресенья саперы попытаются удалить взрыватель снаряда, если этого сделать не получится, то он будет уничтожен управляемым взрывом. "Угрозы для жителей нет", - отметили в полиции.