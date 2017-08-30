Во Франкфурте-на-Майне эвакуируют 70 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Индия и Китай вывели войска из спорного региона, но не забыли о разногласияхМеждународная панорама 30 августа, 18:30
Джабраилова отпустили под подписку о невыездеПроисшествия 30 августа, 18:26
Киев депортирует российскую журналистку за "очернение" УкраиныМеждународная панорама 30 августа, 18:18
Ученые призывают ограничить субсидии на биотопливоСоциальная ответственность 30 августа, 18:07
Предприятия ЛПК перечислили в бюджет Иркутской области 3,2 млрд рублей за первое полугодиеНовости партнеров 30 августа, 18:01
Малкин: ситуация с участием игроков НХЛ на ОИ может проясниться к началу сезонаСпорт 30 августа, 17:59
Мировой рост спроса на сельхозпродукцию и продовольствие замедлитсяСоциальная ответственность 30 августа, 17:55
СМИ: "Лестер" и "Вест Бромвич" интересуются футболистом "Локомотива" КверквелиейСпорт 30 августа, 17:52
Больше трети жителей Подмосковья отдыхают в парках каждую неделюОбщество 30 августа, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Примерно 70 тыс. жителей Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) будут вынуждены в воскресенье временно покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в среду в полиции этого города.
Бомба весом 1,8 т была найдена при строительных работах в районе Вестенд. Предположительно, она была сброшена на город во время войны британской авиацией.
В течение воскресенья саперы попытаются удалить взрыватель снаряда, если этого сделать не получится, то он будет уничтожен управляемым взрывом. "Угрозы для жителей нет", - отметили в полиции.