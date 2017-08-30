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Во Франкфурте-на-Майне эвакуируют 70 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Происшествия
30 августа, 18:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, августа. /ТАСС

Бомбу, которая весит 1,8 т, нашли при строительных работах. Предположительно, ее сбросила на город британская авиация

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БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Примерно 70 тыс. жителей Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) будут вынуждены в воскресенье временно покинуть свои дома из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в среду в полиции этого города.

Бомба весом 1,8 т была найдена при строительных работах в районе Вестенд. Предположительно, она была сброшена на город во время войны британской авиацией.

В течение воскресенья саперы попытаются удалить взрыватель снаряда, если этого сделать не получится, то он будет уничтожен управляемым взрывом. "Угрозы для жителей нет", - отметили в полиции.

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