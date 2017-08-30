Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 20 тыс. военнослужащих мобилизованы для ликвидации последствий шторма в Техасе

Происшествия
30 августа, 20:24 дата обновления: 30 августа, 20:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

Военные также будут помогать пострадавшим

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Около 20 тыс. военнослужащих из состава подразделений Национальной гвардии будут заниматься помощью пострадавшим от шторма "Харви" и ликвидацией последствий наводнения на территории штата Техас.

Об этом сообщил в среду на пресс-конференции губернатор штата Грегг Эббот.

Смотрите также
Хьюстон, США

Испытание для Техаса, проверка для Трампа: последствия шторма "Харви" в США

"Сейчас для ликвидации последствий урагана "Харви" задействовано 12 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Техаса, - сообщил он. - В ближайшее время их численность будет доведена до примерно 20 тыс., за счет мобилизации Национальной гвардии в Техасе и других штатах".

По его словам, министерство обороны США предоставило властям Техаса дополнительно 200 моторных лодок и 200 единиц автомобильной техники.

Сейчас в местах эвакуации находятся около 30 тыс. человек, пострадавших от "Харви".

Губернатор сообщил, что более 8,5 тыс. человек были спасены за время стихийного бедствия. "Худшее для юга Техаса еще не позади. Это обусловлено продолжающимися дождями", - подчеркнул Эббот.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шторм "Харви"
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джабраилова отпустили под подписку о невыезде
2
В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских
3
В центре Москвы грузовик сбил двух человек
4
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
5
Источник: Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле, был в состоянии опьянения
6
Джабраилов может быть лишен права владения наградным оружием после ЧП в московском отеле
7
Киев потребовал от ЕК разъяснить слова Юнкера о том, что Украина не является членом ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама