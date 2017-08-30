Около 20 тыс. военнослужащих мобилизованы для ликвидации последствий шторма в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Около 20 тыс. военнослужащих из состава подразделений Национальной гвардии будут заниматься помощью пострадавшим от шторма "Харви" и ликвидацией последствий наводнения на территории штата Техас.

Об этом сообщил в среду на пресс-конференции губернатор штата Грегг Эббот.

"Сейчас для ликвидации последствий урагана "Харви" задействовано 12 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Техаса, - сообщил он. - В ближайшее время их численность будет доведена до примерно 20 тыс., за счет мобилизации Национальной гвардии в Техасе и других штатах".

По его словам, министерство обороны США предоставило властям Техаса дополнительно 200 моторных лодок и 200 единиц автомобильной техники.

Сейчас в местах эвакуации находятся около 30 тыс. человек, пострадавших от "Харви".

Губернатор сообщил, что более 8,5 тыс. человек были спасены за время стихийного бедствия. "Худшее для юга Техаса еще не позади. Это обусловлено продолжающимися дождями", - подчеркнул Эббот.