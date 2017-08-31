Московскому полицейскому предъявлено обвинение в похищении человека

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали своего коллегу за похищение человека в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В рамках расследования уголовного дела по факту похищения человека предъявлено обвинение оперуполномоченному отдела МВД по Головинскому району УВД по Северному округу Москвы старшему лейтенанту полиции, который 27 июня в составе группы лиц напал на мужчину и насильно посадил его в автомобиль, после чего пострадавшего увезли в неизвестное место и требовали выкуп", - сказал собеседник агентства, не уточнив судьбу похищенного.