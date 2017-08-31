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Московскому полицейскому предъявлено обвинение в похищении человека

Происшествия
31 августа, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Как сообщил источник в правоохранительных органах, похищение произошло 27 июня

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали своего коллегу за похищение человека в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В рамках расследования уголовного дела по факту похищения человека предъявлено обвинение оперуполномоченному отдела МВД по Головинскому району УВД по Северному округу Москвы старшему лейтенанту полиции, который 27 июня в составе группы лиц напал на мужчину и насильно посадил его в автомобиль, после чего пострадавшего увезли в неизвестное место и требовали выкуп", - сказал собеседник агентства, не уточнив судьбу похищенного. 

 

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