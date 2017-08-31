Жителя Дагестана подозревают в участии в боевых действиях на территории Украины

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МАХАЧКАЛА, 31 августа. /Корр. ТАСС /. Уголовное дело возбуждено в Дагестане в отношении 32-летнего жителя республики, который подозревается в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на Украине. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель пресс-службы СУ СКР по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Магарамкентского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ ("Участие наемника в вооруженном конфликте")", - сообщил собеседник.
По версии следствия, летом 2014 года подозреваемый из Турецкой Республики направился на Украину для участия в составе вооруженных сил в боевых действиях против отрядов провозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
"В мае этого года мужчина был задержан на территории Республики Таджикистан по поддельному паспорту и передан правоохранительным органам Российской Федерации", - сообщил собеседник агентства.
В СУ СКР по Дагестану ТАСС также отметили, что подозреваемый является фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного следственными органами МВД Дагестана по части 2 статьи 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации").