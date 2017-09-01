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Число людей в США, покинувших свои дома из-за шторма "Харви", превысило миллион

Происшествия
1 сентября, 15:55 UTC+3 ТАСС

В округе Харрис, население которого составляет 4,6 млн человек и который включает крупнейший город штата Хьюстон, 75% территории оказались затоплены

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Порт-Артур, штат Техас, США

Порт-Артур, штат Техас, США

© AP Photo/Gerald Herbert

ТАСС, 1 сентября. Число людей в США, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных штормом "Харви", превысило миллион. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

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В округе Харрис (штат Техас), население которого составляет 4,6 млн человек и который включает крупнейший город штата Хьюстон, 75% территории оказались затоплены, сообщило агентство со ссылкой на окружные власти. Высота воды в этом районе достигает 45 сантиметров. В штатах Техас и Луизиана без электричества остаются около 160 тыс. домов (ранее их число составляло 300 тыс).

По подсчетам компании Moody's Analytics (подразделение корпорации Moody's, которой принадлежит одноименное аналитическое агентство), ущерб, нанесенный штормом "Харви" экономике штата Техас, крупнейшего центра нефтедобычи в США, может составить $51 млрд - $75 млрд.

Сейчас "Харви" продолжает движение вглубь континента и приближается к территории штата Теннесси. Максимальная скорость ветра в зоне стихии, которая в настоящий момент находится в 140 км к юго-востоку от города Мемфис, составляет около 13 м/с. Синоптики прогнозируют, что совсем скоро "Харви" может потерять свойства, характерные для тропического циклона.

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