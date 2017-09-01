Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября./ТАСС/. Полицейские начали проверку после стрельбы в Екатеринбурге, информация о пострадавших уточняется. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-группе городского управления МВД.
По данным местных СМИ, в результате происшествия ранен один человек. Рядом с местом, где была стрельба, находится два детских сада.
"Сегодня от жителей города поступило сообщение о стрельбе на улице Советская, возле дома № 41. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые организовали проверку по данному факту. Информация о пострадавших выясняется", - рассказали в полиции.