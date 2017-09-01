ООН: обилие осадков во время "Харви" может быть связано с изменением климата

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) не имеет однозначных доказательств того, что обрушившийся на США ураган "Харви" вызван изменением климата, однако отдельные его элементы, в частности обильные осадки, могут быть с этим связаны. Об этом говорится в опубликованном в Женеве в пятницу заявлении группы экспертов ВМО по вопросам влияния климата на тропические циклоны.

"Нет ясных свидетельств того, что изменение климата повышает вероятность возникновения медленно движущихся от воды на сушу ураганов в районе Хьюстона, таких как ураган "Харви". Тем не менее некоторые аспекты или "ингредиенты" "Харви" могут быть связаны с изменением климата, - отмечают специалисты. - Например, интенсивность осадков, связанных с "Харви", скорее всего, повысилась вследствие антропогенного изменения климата".

Специалисты поясняют, что вследствие потепления на планете атмосфера в тропиках "в целом удерживает больше водяного пара" - почти на 7% при повышении температуры на поверхности воды на один градус по Цельсию, и "это высокое содержание водяного пара ведет к большему уровню дождевых осадков во время ураганов". Ранее проводившиеся исследования позволили сделать вывод, что хозяйственная деятельность в регионе привела к повышению температуры воды в Мексиканском заливе. Согласно одному из таких исследований, на которое ссылаются эксперты ВМО, за период с 1873 по 2005 год она выросла на 0,5 градуса.

Результаты компьютерного моделирования "указывают на то, что ураганы в районах с теплым климатом, скорее всего, станут более интенсивными" и чаще будут возникать ураганы четвертой категории, каковым является "Харви". Эксперты отмечают и тот факт, что повышение уровня моря, которое отчасти объясняется антропогенной деятельностью, "усиливает штормовую волну" во время подобных ураганов.

Всемирная метеорологическая организация является специализированным учреждением ООН.