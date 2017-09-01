Суд в Москве арестовал скрывавшегося с 2012 года члена "банды желтых хризантем"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца четвертого члена так называемой банды желтых хризантем, совершившей в 2009-2012 годах серию громких разбоев в столице и убившей девять человек. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании С. Ходыкину меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.

По данным следствия, банда была создана в 2009 году жителем Москвы Сергеем Балихиным. По данным Следственного комитета, на ее счету убийства девяти человек, при этом в ходе одного из нападений участники прятали оружие в букете желтых хризантем.

7 марта 2009 года бандиты совершили разбойное нападение на квартиру в Заревом проезде, где были убиты три человека, включая подростка, 26 ноября 2010 года банда убила продавца торгового павильона на улице Линии Октябрьской железной дороги. 18 марта 2011 года они напали на ломбард на Брянской улице, убив троих сотрудников. 29 декабря 2011 года был совершен налет на ювелирный магазин "Свадебный" на Бутырской улице, директор магазина был убит. Кроме того, 20 февраля 2012 года в подмосковном Домодедове бандиты убили пенсионерку.

В 2014 году присяжные Мосгорсуда вынесли обвинительный вердикт трем членам банды. Приговором суда Сергей Балихин приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, Виктор Якубив и Марат Юсупов - к 14 и 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.