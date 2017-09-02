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Пилоты разбившегося Ан-2 не имели отношения к пилотажной группе "Русь"

Происшествия
2 сентября, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

В пресс-службе пилотажной группы добавили, что группа "Русь" летает на самолетах Л-39

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пилоты самолета Ан-2, разбившегося на авиашоу в подмосковной Балашихе, не имели отношения к пилотажной группе "Русь". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе пилотажной группы.

"К пилотажной группе "Русь" это происшествие никакого отношения не имеет. Это не наши пилоты", - сказал сотрудник пресс-службы, уточнив, что группа "Русь" летает на самолетах Л-39.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что разбившийся Ан-2 пилотировали члены пилотажной группы "Русь".

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Источник: установлены личности пилотов разбившегося на авиашоу в Подмосковье Ан-2

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Крушение Ан-2 на авиашоу в Балашихе
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