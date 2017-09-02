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Дорожники переходят на круглосуточный режим работы в месте схода селя в Приэльбрусье

Происшествия
2 сентября, 19:18 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 2, сентября. /ТАСС

В работах на федеральной трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус задействованы 30 специалистов и около 20 единиц техники

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Дорожные службы переходят на круглосуточную работу по восстановлению федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус, частично разрушенной после схода селя в Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье). Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ".

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© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

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"На ночь работы не будут прерываться, специалисты будут работать в круглосуточном режиме для оперативного восстановления автодороги. Свет в ночное время обеспечат представители МЧС", - уточнил собеседник.

В пресс-службе отметили, что дорожники оценивают ситуацию после проведения подрывов скальных пород в районе восстановительных работ. "Нам необходима крупная скальная порода, которую не будет смывать течением, чтобы она стала основой для продолжения пути", - пояснили в дорожном управлении "Кавказ".

Сейчас дорожники работают на самом сложном участке трассы, подмытой селем: длина промоины достигает 300 метров. Там 30 специалистов и около 20 единиц техники, в резерве еще почти 50 единиц техники, сообщает пресс-служба.

В ночь на пятницу в горах КБР сошел мощный селевой поток. Единственная дорога к Эльбрусу полностью разрушена на ряде участков, заблокированными остаются несколько тысяч человек, в том числе туристы. В регионе введен режим ЧС. В субботу стало известно об одном погибшем в результате схода селя.

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