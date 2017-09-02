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Подростка подозревают в убийстве сверстника на Кубани

Происшествия
2 сентября, 19:20 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, сентября. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, 13-летний подросток был забит трубой

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КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи проверяют обстоятельства смерти 13-летнего подростка на Кубани. Предположительно, по данным источника в правоохранительных органах, его забил трубой сверстник.

Как сообщила в субботу ТАСС представитель Следственного управления СК РФ по региону, "поступило сообщение о том, что 1 сентября в поселке Голубая Нива было обнаружено тело 13-летнего подростка". По данному факту проводится проверка.

В свою очередь источник ТАСС уточнил, что, по предварительным данным, мальчик получил от 12-летнего подростка не менее шести ударов куском металлической трубы по голове, что привело к серьезной черепно-мозговой травме. Драка произошла 31 августа на заброшенном участке.

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