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Сейсмоцентр КНР сообщил, что источником землетрясения в КНДР мог стать взрыв и обрушение

Происшествия
3 сентября, 7:50 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 3, сентября. /ТАСС

По данным китайских сейсмологов, две серии подземных толчков произошли примерно в одной точке координат

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ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Две серии подземных толчков, зафиксированных в воскресенье утром в районе 11:30 по местному времени (06:30 мск) на территории КНДР, с определенной степенью вероятности были вызваны взрывом и обрушением некоей тяжелой массы. Об этом сообщается на сайте Китайского сейсмологического центра.

Согласно наблюдениям сейсмологов КНР, оба эпицентра находились примерно в одной точке координат в ноль метров над уровнем моря. Магнитуда первого составила 6,3, второго - 4,6.

Более детальные подробности не приводятся.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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