Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Семь человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса Setra на федеральной трассе "Каспий" в Волгоградской области. Сейчас в больнице находятся пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На 773-м километре трассы "Каспий" примерно в 06:00 водитель, управляя автобусом Setra, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В больницу были доставлены семь человек, двое после оказания медицинской помощи отпущены. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, всего в автобусе находились девять человек. "Это заказной автобус, в нем ехали вахтовые рабочие, они возвращались из Москвы в Дагестан", - добавили в пресс-службе.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте ДТП работают эксперты и следователи.