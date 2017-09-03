В Чите задержали устроившего дебош на борту самолета мужчину

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ЧИТА, 3 сентября. /ТАСС/. Полицейские в воскресенье задержали пассажира авиарейса Санкт-Петербург - Екатеринбург - Чита, устроившего дебош на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.
"С авиарейса № 624 сообщением Санкт-Петербург - Екатеринбург - Чита снят мужчина с признаками алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок на борту самолета. Гражданин доставлен в Читинский линейный отдел полиции", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По данным региональных СМИ, мужчина бегал по салону, кричал, а при заходе на посадку в аэропорту Читы пытался попасть в кабину пилотов.