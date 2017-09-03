Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Чите задержали устроившего дебош на борту самолета мужчину

Происшествия
3 сентября, 14:44 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 3, сентября. /ТАСС

По данным СМИ, он бегал по салону, кричал, а при заходе рейса на посадку пытался попасть в кабину пилотов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 3 сентября. /ТАСС/. Полицейские в воскресенье задержали пассажира авиарейса Санкт-Петербург - Екатеринбург - Чита, устроившего дебош на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

"С авиарейса № 624 сообщением Санкт-Петербург - Екатеринбург - Чита снят мужчина с признаками алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок на борту самолета. Гражданин доставлен в Читинский линейный отдел полиции", - говорится в сообщении.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным региональных СМИ, мужчина бегал по салону, кричал, а при заходе на посадку в аэропорту Читы пытался попасть в кабину пилотов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
2
Саммит БРИКС: с чем едут в Китай лидеры "пятерки"
3
WP: Трамп дал указание готовиться к выходу США из торгового соглашения с Южной Кореей
4
По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело
5
СК взял на контроль расследование авиакатастрофы в Балашихе
6
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
7
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама