На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Три человека ранены в результате стрельбы из травматического пистолета на западе Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, конфликт произошел из-за женщины.
"Сегодня днем на Новоорловской улице на строящемся объекте произошел конфликт со стрельбой между мужчинами, предположительно, он начался из-за женщины. В результате стрельбы ранены три человека, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт стрельбы.
"На Новоорловской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, один человек получил ранение, он госпитализирован", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что полицейские разыскивают стрелявшего.