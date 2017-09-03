Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии

ТАСС, 3 сентября. Пилот военного вертолета выпал из машины в ходе показательных выступлений в бельгийской провинции Льеж (восточная часть страны), ведутся его поиски. Об этом в воскресенье сообщает агентство Belga со ссылкой на представителя вооруженных сил.

По информации агентства, инцидент произошел на дне открытых дверей 40-го инженерного батальона вооруженных сил в коммуне Аме во время демонстрации парашютного снаряжения.

Отмечается, что пилот выпал из военного вертолета Agusta A-109 с высоты нескольких сотен метров, парашюта при этом на нем не было. Второй пилот, находившийся на борту, успешно посадил машину.