Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московские полицейские проводят проверку после инцидента с машиной Латыниной

Происшествия
3 сентября, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что факт поджога пока не доказан

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правоохранители выехали в поселок Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы, где сгорел автомобиль журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, полицейские по данному факту проводят проверку.

По словам собеседника агентства, в полицию поступила информация о возгорании автомобиля 2002 года выпуска на территории одного из поселений ТиНАО Москвы.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил, что сама Латынина в настоящее время находится не в России, а по факту инцидента с автомобилем в спасательные службы обратился ее отец. "Пока еще не доказан факт поджога", - отметил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон: США готовы ответить на угрозы КНДР масштабным применением военной силы
2
Из Золушек в принцессы: сестры Аверины выиграли в Пезаро пять золотых медалей ЧМ
3
Захарова: сотрудники закрытого генконсульства РФ в США считаются работниками посольства
4
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
5
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
6
Московские полицейские проводят проверку после инцидента с машиной Латыниной
7
СМИ: Армения отказалась от участия в многонациональных учениях в Грузии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама