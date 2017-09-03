Московские полицейские проводят проверку после инцидента с машиной Латыниной

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правоохранители выехали в поселок Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы, где сгорел автомобиль журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, полицейские по данному факту проводят проверку.
По словам собеседника агентства, в полицию поступила информация о возгорании автомобиля 2002 года выпуска на территории одного из поселений ТиНАО Москвы.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил, что сама Латынина в настоящее время находится не в России, а по факту инцидента с автомобилем в спасательные службы обратился ее отец. "Пока еще не доказан факт поджога", - отметил собеседник агентства.