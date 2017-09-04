На Сахалине задержан мэр города Корсаков по подозрению в получении взятки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр города Корсаков на юге Сахалина Александр Рудаков задержан по подозрению в получении взятки. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отстранил его от должности, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава районной администрации был задержан правоохранителями накануне.