Одинцовский суд Подмосковья арестовал члена ПАРНАСа Мусу Садаева

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Одинцовский городской суд Московской области санкционировал арест члена федерального политического совета Партии народной свободы (ПАРНАС) Мусы Садаева, подозреваемого в краже в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Одинцовский суд избрал Садаеву меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда, уточнив, что арест был избран судом 1 сентября. Согласно материалам дела, Садаев привлечен к уголовной ответственности по пункту "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В свою очередь адвокат Вячеслав Макаров подтвердил ТАСС арест Садаева. "Мой подзащитный был арестован до 31 октября, то есть на два месяца", - уточнил защитник.

По данным пресс-службы ПАРНАСа, Садаев был задержан сотрудниками ОМОНа в ночь на пятницу, 1 сентября, в своей московской квартире. "Обыск продолжался до шести утра, были изъяты все средства связи, различные документы. К настоящему моменту известно только то, что задержание связано с его предпринимательской деятельностью", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что Садаев ранее перенес два инфаркта, он страдает тяжелой формой диабета.