Замгенпрокурора Украины: убийство Вороненкова "фактически раскрыто"

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что следствие по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова почти завершено.

"Убийство фактически раскрыто", - сказал он в интервью украинскому изданию Insider, добавив, что результаты будут раскрыты для общественности тогда, когда это "позволят интересы следствия". "Могу только сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", - добавил замгенпрокурора.

Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева на Пушкинской улице. По данным полиции, убийство является заказным. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам тоже получил ранения. Позднее были задержаны лица, подозреваемые в причастности к этому преступлению. 16 июня Киевский суд постановил арестовать на два месяца одного из подозреваемых в причастности к убийству Вороненкова. Позже ему продлили арест.

В декабре 2014 года Вороненков был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года Вороненков эмигрировал на Украину, а в феврале нынешнего ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве, он был объявлен в международный розыск.