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Суд в Москве приговорил астролога к трем годам за мошенничество с квартирами

Происшествия
4 сентября, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Осужденный методом внушения убедил пожилую москвичку дать ему 3 млн рублей на перезахоронение тела ее умершей дочери

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в понедельник приговорил к трем годам колонии астролога Александра Зараева, признав его виновным в мошенничестве с квартирами пожилой москвички. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Зараев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ему определено окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на три года без ограничения свободы и штрафа с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.

Зараев был взят под стражу в зале суда. В то же время, по сообщению пресс-службы, "гражданский иск в ходе судебного заседания потерпевшей и ее представителем не поддержан".

Согласно материалам дела, Зараев путем мошенничества похитил квартиру у престарелой жительницы столицы. По версии следствия, в 2013-2014 годах Зараев, обладая навыками манипулятивных и других техник психологического воздействия, в корыстных целях воспользовался состоянием пожилой москвички, находившейся в тяжелой жизненной ситуации. Астролог внушил потерпевшей, что находится в астральной связи с ее умершей дочерью, которая якобы попросила его о перезахоронении ее тела. Для покрытия этих затрат Зараев потребовал у потерпевшей 3 млн руб.

Потерпевшая продала свою квартиру в Москве для выплаты этого мнимого долга перед Зараевым. Продолжая реализацию своего плана, Зараев воспользовался слабым зрением жертвы и дал ей на подпись договор о продаже ему ее второй квартиры в Москве за 1 млн руб. Узнав об обмане, потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы, которыми действия Зараева были квалифицированы как мошенничество.

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