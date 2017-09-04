Суд в Москве приговорил астролога к трем годам за мошенничество с квартирами

Колобков примет участие в докладе по борьбе с допингом на конвенции Совета ЕвропыСпорт 4 сентября, 14:58
Новосибирские путешественники отметят 80-летие региона мотопробегом в 18 тыс. километровСибирь 4 сентября, 14:43
Допинг-инспекторы получили разрешение на работу в закрытых городах РоссииСпорт 4 сентября, 14:42
Прима Лондонского балета Наталья Осипова стала балериной Пермского театраКультура 4 сентября, 14:40
Ядерная программа КНДР: БРИКС призывает к диалогу, США не исключают военный ответМеждународная панорама 4 сентября, 14:36
Дела семи участников бунта в колонии Хакасии летом 2016 года переданы в судСибирь 4 сентября, 14:25
Малахов, Шнуров и российский "Доктор Хаус" — громкие премьеры нового телесезонаКультура 4 сентября, 14:20
Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено в связи с подготовкой документовСпорт 4 сентября, 14:12
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращеныКультура 4 сентября, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в понедельник приговорил к трем годам колонии астролога Александра Зараева, признав его виновным в мошенничестве с квартирами пожилой москвички. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Зараев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ему определено окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на три года без ограничения свободы и штрафа с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.
Зараев был взят под стражу в зале суда. В то же время, по сообщению пресс-службы, "гражданский иск в ходе судебного заседания потерпевшей и ее представителем не поддержан".
Согласно материалам дела, Зараев путем мошенничества похитил квартиру у престарелой жительницы столицы. По версии следствия, в 2013-2014 годах Зараев, обладая навыками манипулятивных и других техник психологического воздействия, в корыстных целях воспользовался состоянием пожилой москвички, находившейся в тяжелой жизненной ситуации. Астролог внушил потерпевшей, что находится в астральной связи с ее умершей дочерью, которая якобы попросила его о перезахоронении ее тела. Для покрытия этих затрат Зараев потребовал у потерпевшей 3 млн руб.
Потерпевшая продала свою квартиру в Москве для выплаты этого мнимого долга перед Зараевым. Продолжая реализацию своего плана, Зараев воспользовался слабым зрением жертвы и дал ей на подпись договор о продаже ему ее второй квартиры в Москве за 1 млн руб. Узнав об обмане, потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы, которыми действия Зараева были квалифицированы как мошенничество.