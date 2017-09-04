В Подмосковье изъято 43 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Собянин наградил пожарных, тушивших торговый центр "РИО" в МосквеМосква 4 сентября, 16:33
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 16:15
ПКР рассматривает вариант с предоставлением лицензий отдельным атлетам на Игры-2018Спорт 4 сентября, 16:07
Комиссии МОК представят промежуточные итоги расследования по России на сессии в ЛимеСпорт 4 сентября, 16:02
СМИ: клуб НХЛ "Питтсбург" обсуждает детали контракта с ЗариповымСпорт 4 сентября, 16:01
Как крупные корпорации получали права на спорные российские домены. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 15:55
Еременко, Месарош и Доус признаны лучшими игроками недели в КХЛСпорт 4 сентября, 15:50
Лукин: ПКР не выполнит самостоятельно ряд пунктов дорожной карты по восстановлениюСпорт 4 сентября, 15:47
Елизавета II открыла самый высокий мост в ВеликобританииОбщество 4 сентября, 15:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция в подмосковной Истре обнаружила и изъяла 43 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, образцы продукции отправлены на исследование, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Истре в частном доме, расположенном в деревне Никулино, выявлен факт незаконного хранения и сбыта контрафактного алкоголя 50-летней местной жительницей", - сообщила она. Установлено, что женщина реализовывала немаркированную алкогольную продукцию под видом известных брендов на территории Истры.
"При проведении обыска помещений по нескольким адресам полицейскими обнаружено и изъято около 43 тысяч единиц контрафактного алкоголя, которые оклеены согласно заключения экспертизы, поддельными федеральными марками", - сообщила Петрова, добавив, что cумма ущерба составила более 5,5 млн рублей.
Вся обнаруженная алкогольная продукция изъята, а ее образцы направлены на исследование в экспертно- криминалистический центр для определения опасности жизни и здоровья потребителей.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Истре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование" (327.1 УК РФ), а также "Незаконное использование средств индивидуализации товаров" (ст. 180 УК РФ) и "Незаконное предпринимательство" (ст. 171 УК РФ). Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.