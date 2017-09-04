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В Подмосковье изъято 43 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Происшествия
4 сентября, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

По данным правоохранителей, сумма ущерба составила более 5,5 млн рублей.

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© Татьяна Силина/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция в подмосковной Истре обнаружила и изъяла 43 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, образцы продукции отправлены на исследование, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Истре в частном доме, расположенном в деревне Никулино, выявлен факт незаконного хранения и сбыта контрафактного алкоголя 50-летней местной жительницей", - сообщила она. Установлено, что женщина реализовывала немаркированную алкогольную продукцию под видом известных брендов на территории Истры.

"При проведении обыска помещений по нескольким адресам полицейскими обнаружено и изъято около 43 тысяч единиц контрафактного алкоголя, которые оклеены согласно заключения экспертизы, поддельными федеральными марками", - сообщила Петрова, добавив, что cумма ущерба составила более 5,5 млн рублей.

Вся обнаруженная алкогольная продукция изъята, а ее образцы направлены на исследование в экспертно- криминалистический центр для определения опасности жизни и здоровья потребителей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Истре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование" (327.1 УК РФ), а также "Незаконное использование средств индивидуализации товаров" (ст. 180 УК РФ) и "Незаконное предпринимательство" (ст. 171 УК РФ). Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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