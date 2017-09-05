Сильный ливень затопил торговые центры и парализовал движение на улицах Уфы

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В понедельник сильные дожди в Уфе залили железнодорожные пути и подтопили торговые центры. Потоки воды сбивали жителей столицы Башкирии с ног, течением уносило детские коляски. Ливень сменялся градом размером с горох. За два часа стихия смогла почти полностью парализовать движение транспорта — в городе образовались десятибалльные пробки.

Жители Уфы разместили в социальных сетях фото и видео потопа.

#уфа #ливень #потоп #ливневканеработает pic.twitter.com/9v2C9r8Q3j — Rafail (@rafaill) 4 сентября 2017 г.

#уфа #затопило #росреестр #ливень #ливневканеработает pic.twitter.com/N721pJGE2P — Rafail (@rafaill) 4 сентября 2017 г.