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ООН: следствием "Харви" может стать пересмотр размещения предприятий в зонах риска

Происшествия
5 сентября, 23:07 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 5, сентября. /ТАСС

Европейская экономическая комиссия обратила внимание на необходимость усиления превентивных мероприятий из-за возросшей "частоты и суровости" погодных явлений, имеющих отношение к изменению климата

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ЖЕНЕВА, 5 сентября. /ТАСС/. Взрывы, произошедшие на химическом заводе в Техасе вследствие урагана "Харви", свидетельствуют о необходимости усиления мер по предотвращению промышленных аварий, вызванных погодными явлениями. Об этом заявила во вторник Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН.

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"Харви" высветил риск связанных с экстремальной погодой индустриальных несчастных случаев и срочную потребность в дополнительных усилиях по предотвращению и подготовке [к ним]",- указывает комиссия в распространенном в Женеве пресс-релизе. Она обращает внимание на "жизненную необходимость" усиления превентивных мероприятий по всему миру в связи с возросшей "частотой и суровостью" погодных явлений, имеющих отношение к изменению климата.

Ураган, обрушившийся на США, считают в ЕЭК, может "подвигнуть к критическому рассмотрению и переоценке размещения промышленных объектов в районах риска", подверженных наводнениям или другим стихийным бедствиям, включая землетрясения и цунами. По мнению комиссии, следует оценить опасности исходя из различных возможных сценариев аварий. Необходимость улучшения превентивной работы, напоминает она, "соответствует приоритетам, заложенным в Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг., одобренной странами - членами ООН в марте 2015 года".

Обрушившийся на Техас в ночь на 26 августа "Харви" стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. В результате разгула стихии погибли не менее 60 человек. 31 августа два взрыва прогремели на химическом заводе, расположенном в 40 км к востоку от серьезно пострадавшего от наводнений американского города Хьюстон, сообщил телеканал ABC. Как заявило руководство предприятия, высокий уровень воды и отсутствие электричества не оставили шансов предотвратить взрывы.

ЕЭК - одна из пяти региональных комиссий ООН. Помимо европейских стран, в нее входят США, Канада, Турция, Израиль и центральноазиатские республики бывшего СССР, всего 56 государств.

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