Во Флориде проведут эвакуацию на островах у побережья штата из-за урагана "Ирма"

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти округа Монро во Флориде объявили, что намерены провести обязательную эвакуацию туристов и местных жителей с островов, расположенных у побережья штата, в связи с приближением урагана пятой категории "Ирма". Об этом сообщила во вторник представитель администрации округа Кэмми Кларк.

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По ее словам, обязательная эвакуация для туристов начнет действовать в среду утром. "Мы хотим, чтобы все туристы на островах Флорида-Кис покинули их", - объявила Кларк. План эвакуации местных жителей также разрабатывается, однако ее временные рамки пока не установлены.

Архипелаг Флорида-Кис, входящий в состав округа Монро, представляет собой цепь коралловых островов и рифов у южного побережья штата. Его население составляет более 80 тыс. человек. Основные острова архипелага соединены между собой единственной скоростной автотрассой.

Сейчас "Ирма" находится на расстоянии около 2,5 тыс. км от административного центра округа - города Ки-Уэст. Ураган движется в западном направлении со скоростью около 6 м/с. Скорость ветра в его эпицентре составляет примерно 83 м/с.

В понедельник губернатор Флориды Рик Скотт ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всех округов штата в связи с приближением урагана, достигшего максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.

Как сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, "Ирма" является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Согласно прогнозам центра, "Ирма" достигнет территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико вечером в среду, а южной части штата Флорида - к утру в воскресенье.