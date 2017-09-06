Губернатор Флориды объявил о мобилизации семи тысяч гвардейцев в связи с ураганом "Ирма"

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Более семи тысяч бойцов Национальной гвардии США мобилизованы для оказания поддержки властям штата Флорида в подготовке к урагану "Ирма" и в проведении поисково-спасательных операций при необходимости. Гвардейцам отдано распоряжение быть в полной готовности к утру 8 сентября, объявил во вторник губернатор Флориды Рик Скотт.
"Я сегодня мобилизую 100 членов Национальной гвардии во Флориде для немедленного начала оказания поддержки в подготовке к урагану. Под моим руководством бойцы будут дислоцированы по всей территории штата. Я также распорядился, чтобы все семь тысяч членов гвардии [общее число дислоцированных во Флориде служащих Национальной гвардии США] были на посту в полной готовности к утру пятницы", - отметил губернатор.
Он пояснил, что приведение в состояние готовности служащих Национальной гвардии может потребоваться и раньше. Губернатор оставил за собой право при таком сценарии распоряжаться вверенными ему ресурсами и средствами по собственному усмотрению, в зависимости от степени тяжести ситуации.
Также из-за урагана глава Флориды временно отменил сборы за проезд на всех автодорогах штата.
"Губернатор Флориды Рик Скотт инструктировал Управление транспорта отменить плату за проезд по автодорогам на всей территории штата в рамках подготовки к урагану "Ирма". Эта мера облегчит жителям и гостям Флориды подготовку к потенциальным последствиям шторма, облегчит им доступ к необходимым запасам, а также позволит быстро и безопасно эвакуироваться в случае возникновения такой необходимости", - говорится в его заявлении.
Как он уточнил, проезд по автодорогам штата будет бесплатным до "завершения последствий урагана "Ирма".