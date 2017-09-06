Истребитель F16 разбился в Аризоне

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Истребитель F-16 ВВС США потерпел во вторник крушение в штате Аризона, информировала пресс-служба 162-й эскадрильи, дислоцированной на базе Национальной гвардии США в Аризоне.

"F-16 из 162-й эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Национальной гвардии, разбился примерно в 32,2 км северо-западнее Сэффорда в Аризоне. Это произошло в 15:00 5 сентября 2017 года", - уточнила пресс-служба.

Как позже сообщила газета Eastern Arizona Courier, пилот, управлявший истребителем погиб.

"Могу лишь сказать, что произошло крушение, самолет похож на истребитель военно-воздушных сил", - рассказал изданию шериф местной полиции Оллред. Шериф подтвердил смерть пилота и сообщил, что других пострадавших в результате инцидента не было.

"Спасательная операция идет своим чередом. Статус пилота неизвестен на данный момент", - уточнили на базе.