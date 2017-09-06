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Около 15 человек пострадали в ДТП возле наукограда Циолковский в Приамурье

Происшествия
6 сентября, 5:49 дата обновления: 6 сентября, 7:42 UTC+3 ТАСС

Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения

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ТАСС, 6 сентября. Около 15 человек пострадали в среду в ДТП на автодороге в районе наукограда Циолковский при космодроме Восточный в Амурской области, сообщила пресс- служба регионального УМВД.

"В среду утром на автодороге в районе Циолковского произошло столкновение автомобилей MAN и "КамАЗ". По предварительной информации, в результате ДТП травмированы около 15 человек, в том числе водитель "КамАЗа", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС в пресс-службе УМВД по Амурской области, "КамАЗ" перевозил вахтовых рабочих. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

На место ДТП вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

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