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Адвокат: дело о мошенничестве в отношении Вороненкова дойдет до суда

Происшествия
6 сентября, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Как сообщил защитник бывшего депутата Госдумы, некоторые родственники возражают против прекращения дела

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего депутата

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Кто такой Денис Вороненков

Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве в России, дойдет до суда, заявил в среду ТАСС его адвокат Андрей Гривцов.

"Сегодня я получил подтверждение от следователя, что часть родственников - сын от второго брака Николай и бывшая жена - возражают против прекращения уголовного дела в отношении Вороненкова. Если действительно часть родственников теперь возражает, то по закону дело будет направлено в суд, где мы будем отстаивать невиновность Дениса Николаевича", - сказал защитник.

Он уточнил, что ранее у всех близких родственников позиция была консолидированной.

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Она заключалась в том, что Вороненков не виноват, а его вина не доказана.

При этом все родственники не хотели дальнейшего расследования и судебного разбирательства с учетом того, что оно не могло вернуть Вороненкова и "только позволяло еще больше очернять его публично".

Гривцов накануне сообщил ТАСС, что уголовное дело о мошенничестве в отношении Вороненкова может быть закрыто в связи с тем, что Украина официально подтвердила его смерть. Он пояснил, что для закрытия дела официального подтверждения смерти бывшего депутата у СК РФ не было.

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Вороненков, Денис Николаевич
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