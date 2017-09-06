Адвокат: дело о мошенничестве в отношении Вороненкова дойдет до суда

ФГСР рассматривает вариант получения американских виз гребцами РФ в Литве или АзербайджанеСпорт 6 сентября, 13:50
Энди Маррей объявил о досрочном завершении сезонаСпорт 6 сентября, 13:41
Москвичи смогут сыграть в видеоигру FIFA 18 с голкипером "Спартака" Артемом РебровымСпорт 6 сентября, 13:36
Жена японского астронавта разрешила ему летать в космос "только на "Союзе"Космос 6 сентября, 13:36
Мухометов: тренер ХК "Адмирал" Андриевский имеет большой кредит доверияСпорт 6 сентября, 13:31
Приговор по делу новосибирского экс-губернатора Юрченко огласят 17 октябряПроисшествия 6 сентября, 13:27
Генменджер ХК "Адмирал": уровень игры клуба не соответствует его положению в таблицеСпорт 6 сентября, 13:27
На водоемах Москвы планируют ввести систему интеллектуального видеонаблюденияМосква 6 сентября, 13:22
Памятник жертвам теракта на Олимпиаде-1972 открыт в МюнхенеСпорт 6 сентября, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего депутата
Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве в России, дойдет до суда, заявил в среду ТАСС его адвокат Андрей Гривцов.
"Сегодня я получил подтверждение от следователя, что часть родственников - сын от второго брака Николай и бывшая жена - возражают против прекращения уголовного дела в отношении Вороненкова. Если действительно часть родственников теперь возражает, то по закону дело будет направлено в суд, где мы будем отстаивать невиновность Дениса Николаевича", - сказал защитник.
Он уточнил, что ранее у всех близких родственников позиция была консолидированной.
Она заключалась в том, что Вороненков не виноват, а его вина не доказана.
При этом все родственники не хотели дальнейшего расследования и судебного разбирательства с учетом того, что оно не могло вернуть Вороненкова и "только позволяло еще больше очернять его публично".
Гривцов накануне сообщил ТАСС, что уголовное дело о мошенничестве в отношении Вороненкова может быть закрыто в связи с тем, что Украина официально подтвердила его смерть. Он пояснил, что для закрытия дела официального подтверждения смерти бывшего депутата у СК РФ не было.