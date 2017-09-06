Адвокат: дело о мошенничестве в отношении Вороненкова дойдет до суда

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего депутата

Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве в России, дойдет до суда, заявил в среду ТАСС его адвокат Андрей Гривцов.

"Сегодня я получил подтверждение от следователя, что часть родственников - сын от второго брака Николай и бывшая жена - возражают против прекращения уголовного дела в отношении Вороненкова. Если действительно часть родственников теперь возражает, то по закону дело будет направлено в суд, где мы будем отстаивать невиновность Дениса Николаевича", - сказал защитник.

Он уточнил, что ранее у всех близких родственников позиция была консолидированной.

Она заключалась в том, что Вороненков не виноват, а его вина не доказана.

При этом все родственники не хотели дальнейшего расследования и судебного разбирательства с учетом того, что оно не могло вернуть Вороненкова и "только позволяло еще больше очернять его публично".

Гривцов накануне сообщил ТАСС, что уголовное дело о мошенничестве в отношении Вороненкова может быть закрыто в связи с тем, что Украина официально подтвердила его смерть. Он пояснил, что для закрытия дела официального подтверждения смерти бывшего депутата у СК РФ не было.